विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी में नोएडा से दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 27 फरवरी को एक पीड़ित ने थाना सेक्टर-126 में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसे विदेशी नौकरी का झांसा देकर लगभग 1.5 लाख रुपए की ठगी की है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नियाज अहमद उर्फ अरमान (43) और राजू शाह (33) को सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा बिल्डिंग की ओर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया।