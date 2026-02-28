'वीबी-जी राम जी' स्कीम के बारे में गलत जानकारी फैला रही कांग्रेस : प्रहलाद जोशी

राज्यसभा भाजपा सांसद नारायणसा भांडगे, राज्य विधान परिषद सदस्य एस.वी. इस इवेंट में शंकरूर, केशव प्रसाद, पूर्व लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर नागराज छब्बी, धारवाड़ रूरल भाजपा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट निंगप्पा सुतागट्टी, बसवराज कुंदागोलमठ, रवि दंडिन, ईरन्ना जादी, कलाघाटगी मंडल प्रेसिडेंट यल्लारी शिंदे, अलनावर मंडल प्रेसिडेंट यल्लाप्पा हुलियाप्पनवर, शशि निंबनवर, कलमेश बेलूर के साथ-साथ कॉर्पोरेटर, पार्टी लीडर, जाने-माने लोग और वर्कर मौजूद थे।