श्रीनगर में 'विकसित भारत युवा संसद 2026' का आयोजन, युवाओं ने रखे अपने विचार

कार्यक्रम में भाग लेने वाली एक छात्रा ने कहा कि इस मंच के जरिए उन्हें 'आपातकाल के 50 साल' जैसे ऐतिहासिक विषयों के बारे में भी जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ उस समय की पाबंदियों के बारे में नहीं जानना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि देश ने किस तरह उस दौर से बाहर निकलकर वापसी की। लोगों ने कैसे लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाया और नई सरकार बनाई। इससे युवाओं को यह एहसास होता है कि वे सिर्फ भविष्य के ही नेता नहीं, बल्कि वर्तमान के जिम्मेदार हिस्सेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि युवाओं में जागरूकता बनी रहे और वे अतीत की गलतियों को दोहराने से बच सकें।