सम्राट चौधरी ने बक्सर में सीमेंट यूनिट का किया उद्घाटन, बोले– विकास और रोजगार एनडीए की प्राथमिकता

जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा बिहार के बारे में नेगेटिव बातें की हैं। उन्होंने न तो राज्य का भला किया, न इसके बारे में अच्छा सोचा, न ही पॉजिटिव बात की। यही उनका रिकॉर्ड रहा है और जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले पांच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा और हम देख रहे हैं कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज दो बड़ी फैक्ट्रियों का उद्घाटन हुआ है। अब लोग बिहार में भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज का दिन बिहार के लिए गौरव का दिन है।