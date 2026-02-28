सरकार ने अपनी इमेज बनाने के लिए फॉरेन पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज किया: सचिन पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी देश के फायदे को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यह पर्सनल इमेज बनाने का जरिया नहीं है। बदकिस्मती से पिछले ग्यारह साल में बनी फॉरेन पॉलिसी पर्सनैलिटी पर आधारित हो गई है और अगर फॉरेन पॉलिसी पर्सनल रिश्तों के आधार पर बनाई जाती है तो इससे देश को नुकसान होगा। हमने हमेशा कहा है कि भारत के फायदे सबसे पहले आते हैं। भारत के फायदे किसी भी पार्टी या किसी भी नेता से ऊपर हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने अपनी इमेज बनाने और पर्सनल रिश्ते सुधारने के लिए कई बार भारत की फॉरेन पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।