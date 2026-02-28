सलीम वास्तिक पर हमले का मामला: सीएम योगी ने लिया संज्ञान, दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे डॉयल 112 के माध्यम से थाना लोनी पर सूचना प्राप्त हुई कि अली गार्डन क्षेत्र में एक व्यक्ति को दो अज्ञात व्यक्तियों की ओर से चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर लोनी पुलिस की फील्ड यूनिट पहुंची थी। घायल की पहचान सलीम के रूप में की गई। इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।