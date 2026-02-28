सीपीआई सांसद ने विदेश मंत्री को लिखा खत, ईरान के 10 हजार भारतीयों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा

शनिवार को इजरायल-यूएस ने मिलकर ईरान की राजधानी समेत विभिन्न शहरों पर मिसाइल दागे। इसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देश स्थित यूएस बेस को निशाना बनाना शुरू किया। इसके बाद भारत ने इजरायल, ईरान, कतर, यूएई समेत अन्य गल्फ देशों में रह रहे भारतीयों को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एडवाइजरी जारी की, जिसमें भारत ने अपने सभी नागरिकों को सावधान और सतर्क रहने को कहा। दूतावास ने भरोसा दिलाया है कि उसके अधिकारी अपने लोगों की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।