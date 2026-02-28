सीबीआई ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री सर्विस ऑफिसर के खिलाफ दर्ज किया केस

सीबीआई के अनुसार, जांच के दौरान आगरा, लखनऊ और बरेली में स्थित 3 आवासीय संपत्तियों का विवरण प्राप्त किया गया। आगरा स्थित फ्लैट साल 2025 में और लखनऊ स्थित फ्लैट वर्ष 2023 में खरीदा गया था। तलाशी के दौरान आगरा और लखनऊ स्थित आवास से 49 लाख रुपए के आभूषण और 5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। अलग-अलग खर्चों और निवेश से संबंधित दस्तावेज भी तलाशी के दौरान जब्त किए गए।