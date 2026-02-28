सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 275 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर वैकेंसी, 23 मार्च तक करें आवेदन

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जिन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें सॉफ्टवेयर डेवलपर (जावा) के 13, मोबाइल डेवलपर (एंड्रॉइड/आईओएस) के 3, सॉफ्टवेयर डेवलपर (एनईटी) के 6, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के 11, डिजिटल चैनल मैनेजमेंट/डिजिटल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट के 23, लिनक्स/सोलारिस/एसएएन/स्टोरेज/एसआरई/ओपनशिफ्ट के 14, विंडोज/एक्टिव डायरेक्टरी के 5, क्लाउड मैनेजर के 5, इन्फोर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी जीआरसी के 38, नेटवर्क एडमिंनिस्ट्रेशन/नेटवर्क सिक्योरिटी के 5, प्रोडक्शन सपोर्ट/आरओसी/डिजिटल सपोर्ट के 26, एंटरप्राइज/इंटीग्रेशन/पब्लिक क्लाउड आर्किटेक्ट के 6, देवसेकऑप्स के 4, वेब सर्वर/वेब लॉजिक एडमिनिस्ट्रेटर के 3, डेटा आर्किटेक्ट के 2, डेटा इंजीनियर/डेटा क्वालिटी/ईटीएट/पीएलएसक्यूएल/बीआई के 15, डेटा साइंटिस्ट के 6, जनरल एआई के 2, आईटी ऑफिसर के 82, रिस्क ऑफिसर के 4 और टैक्सेशन जनरल/सीए के 2 पद शामिल हैं।