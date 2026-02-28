हरियाणा पुलिस में बी-लेवल कल्याण गोष्ठी आयोजित, डीजी अजय सिंघल ने पुलिसकर्मियों के वेलफेयर को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया

स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिसकर्मियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और प्रत्येक जिले में जिम की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2025 में 17,985 पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच की गई और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरोग विशेषज्ञों के साथ बैठकें की गईं। दुर्घटना मृत्यु बीमा राशि को बढ़ाकर एक करोड़ और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि को 10 लाख रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त, 381 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई और उनके परिवारों को दी जाने वाली राशि तीन गुना बढ़ाई गई।