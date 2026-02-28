होलिका दहन से होली तक लखनऊ पुलिस अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 14 कंपनी पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा कार्यालयों एवं अन्य इकाइयों के पुलिस बल को भी त्योहार के दिन दो शिफ्टों में तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके और रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रखा जा सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया था, वहां पीआरवी (पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल) गाड़ियों की विशेष तैनाती की गई है। एलआईयू और सिविल पुलिस थानों की मदद से पूर्व में उपद्रव कर चुके खुराफातियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध पाबंद की कार्रवाई भी की गई है, ताकि वे त्योहार के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न कर सकें।