होली पर ग्रेटर नोएडा में अतिरिक्त समय में भी होगी पेयजल आपूर्ति, प्राधिकरण ने जारी की सूचना

प्राधिकरण की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार होली के दिन 4 मार्च 2026 को पेयजल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्राधिकरण से जारी सूचना में बताया गया है कि 4 मार्च को प्रातः 7:00 बजे से 9:30 बजे तक तथा दोपहर 12:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में जलापूर्ति सामान्य दिनों की तरह नियमित समय पर जारी रहेगी।