होली पर 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को राहत, सीएम योगी ने जारी किए 1500 करोड़ रुपए

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दीपावली और होली से पहले प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को एक-एक मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गरीब, किसान, महिला और युवा को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। देश में चार ही जातियां हैं: किसान, महिला, युवा और गरीब। सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिले, यही ‘सबका साथ-सबका विकास’ का मंत्र है।