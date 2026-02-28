होली पर 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को राहत, सीएम योगी ने जारी किए 1500 करोड़ रुपए
लखनऊ, 28 फरवरी (आईएएनएस)। होली से पहले उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला लाभार्थी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 1500 करोड़ की गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी जारी कर दी।

लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों को उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने संबंधित एजेंसी से भरा हुआ सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को होली पर्व के अवसर पर प्रदेश के 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों के लिए 1500 करोड़ की गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी जारी की।

उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व समता और सद्भाव का प्रतीक है, जहां कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने जो घोषणा की थी, उसी क्रम में यह धनराशि जारी की गई है। लाभार्थी अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर इस राशि का उपयोग करते हुए भरा हुआ सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दीपावली और होली से पहले प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को एक-एक मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गरीब, किसान, महिला और युवा को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। देश में चार ही जातियां हैं: किसान, महिला, युवा और गरीब। सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिले, यही ‘सबका साथ-सबका विकास’ का मंत्र है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत देशभर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है, जिनमें से 1.86 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी को वर्ष में 9 सिलेंडरों पर 335.40 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जो सीधे खाते में वापस की जाती है।

उन्होंने कहा कि देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनमें 15 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के हैं। साथ ही 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि अब प्रदेश में बेटियां, व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षित हैं। पहले त्योहारों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति बनती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश निवेश और विकास का केंद्र बन रहा है।

उन्होंने कहा कि जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे देशों से निवेश आने से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिला श्रमबल भागीदारी दर पहले 13 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है। गांव की बेटी सबकी बेटी होती है। सरकार उसके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का काम जनता की सेवा करना है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है। उन्होंने विश्वास जताया कि कल्याणकारी योजनाओं और बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश देश-दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और आने वाले समय में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

