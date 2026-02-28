होली से पहले खाद्य विभाग सख्त, गौतमबुद्ध नगर में 7 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच को भेजे गए

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र नाथ वर्मा, मुकेश कुमार एवं विजय बहादुर पटेल की टीम ने सेक्टर-93 नोएडा के एक स्टोर से गुझिया का एक नमूना लिया। वहीं ग्रेटर नोएडा स्थित एक स्टोर से घी का एक नमूना संग्रहित किया गया। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओ.पी. सिंह एवं एस.के. पांडेय की टीम ने सर्फाबाद, सेक्टर-75 नोएडा स्थित स्टोर से गुझिया के दो नमूने तथा होशियारपुर नोएडा स्थित स्टोर से पनीर के दो नमूने लिए।