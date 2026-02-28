होली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दिए 10,324 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए गन्ने की उपलब्धता, समय पर खरीद भुगतान, शून्य-ब्याज कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का व्यापक कवरेज बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक धान मूल्य, उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने जैसी योजनाओं से किसानों की समृद्धि बढ़ाई जा रही है।