होली से पहले सख्त मोड में यूपी प्रशासन, मुख्य सचिव एसपी गोयल के कड़े निर्देश, अवैध-जहरीली शराब पर जीरो टॉलरेंस

उन्होंने यह भी कहा कि शराब की दुकानों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक बंद न रखा जाए, क्योंकि इससे अवैध और जहरीली शराब के कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर ही जिला प्रशासन बंदी का निर्णय ले, ताकि संतुलित व्यवस्था बनी रहे। बैठक में खनन विभाग की भी समीक्षा की गई।