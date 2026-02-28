होली स्पेशल : पूर्वोत्तर रेलवे ने सियालदह से प्रयागराज और हावड़ा से दिल्ली के लिए अनरिजर्व्ड ट्रेनें शुरू कीं

पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया कि होली/डोल जात्रा के दौरान पहले से ही 66 ट्रिप्स की स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, साथ ही अन्य जोनल रेलवे की 116 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशनों से शुरू/टर्मिनेट हो रही हैं। इसके अलावा, 94 ट्रिप्स की स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे नेटवर्क से गुजर रही हैं। कुल मिलाकर, रेलवे ने होली के लिए हजारों अतिरिक्त बर्थ और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें।