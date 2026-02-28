होली स्पेशल : पूर्वोत्तर रेलवे ने सियालदह से प्रयागराज और हावड़ा से दिल्ली के लिए अनरिजर्व्ड ट्रेनें शुरू कीं
कोलकाता, 28 फरवरी (आईएएनएस)। होली के रंगों में रंगने जा रहे यात्रियों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। होली के त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि जिन्हें कन्फर्म रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, वे आसानी से घर पहुंच सकें।
पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया कि पहले से ही होली के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन अब अनारक्षित (अनरिज़र्व्ड) सुविधा वाली दो एक तरफा स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं।
ये ट्रेनें 1 मार्च 2026 को रवाना होंगी। पहली ट्रेन 03103 सियालदह - प्रयागराज एक तरफा अनारक्षित स्पेशल सुबह 10.40 बजे सियालदह से चलेगी और अगले दिन 2 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यह ट्रेन सामान्य द्वितीय श्रेणी (जनरल सेकंड क्लास) की सुविधाओं के साथ चलेगी, जहां कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। इसमें बस प्लेटफॉर्म टिकट या अनरिजर्व्ड टिकट लेकर सवार हो सकते हैं।
ट्रेन के प्रमुख स्टॉप की बात करें तो इसमें नैहाटी, बंदेल, बर्द्धमान, बोलपुर, सैंथिया, रामपुरहाट, बरहरवा, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर, किउल, मोकामा, भक्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल हैं। यह ट्रेन कोंकण, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के यात्रियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होगी, खासकर प्रयागराज (संगम नगरी) जाने वालों के लिए।
दूसरी ट्रेन 03015 हावड़ा - दिल्ली एक तरफा अनारक्षित स्पेशल रात 12.30 बजे (मध्यरात्रि) हावड़ा से शुरू होगी और 2 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह भी पूरी तरह अनरिजर्व्ड होगी, जिसमें जनरल कोच में यात्रा संभव है।
इस ट्रेन के प्रमुख स्टॉप, बंदेल, बर्द्धमान, खाना, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी, हाजीपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, औंरिहार, वाराणसी, जंघई जंक्शन, फाफामऊ, रायबरेली, बरेली और मुरादाबाद हैं। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन बहुत सुविधाजनक साबित होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में होली मनाने जा रहे हैं।
पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया कि होली/डोल जात्रा के दौरान पहले से ही 66 ट्रिप्स की स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, साथ ही अन्य जोनल रेलवे की 116 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशनों से शुरू/टर्मिनेट हो रही हैं। इसके अलावा, 94 ट्रिप्स की स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे नेटवर्क से गुजर रही हैं। कुल मिलाकर, रेलवे ने होली के लिए हजारों अतिरिक्त बर्थ और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें।
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि अनरिजर्व्ड ट्रेनों में यात्रा के दौरान भीड़भाड़ से बचें, सुरक्षा का ध्यान रखें और टिकट चेकिंग के दौरान सहयोग करें। होली के मौके पर घर जाने वाले लाखों मजदूर, छात्र और परिवार इस सेवा से लाभान्वित होंगे। यदि मांग बढ़ी तो और ट्रेनें जोड़ी जा सकती हैं।
--आईएएनएस
