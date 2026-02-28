होली 2026 : कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रंगों के त्योहार पर ट्राई करें ठंडई, घर पर ऐसे करें तैयार

इनसे पेट में गड़बड़ी, वजन बढ़ना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स और घरेलू नुस्खों के जानकार सलाह देते हैं कि होली पर घर में बनी पारंपरिक ठंडई का सेवन करें। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि पूरी तरह सेहतमंद और एनर्जी से भरपूर भी होती है। घर की ठंडई में कोई कृत्रिम रंग, केमिकल या ज्यादा चीनी नहीं होती। इसके बजाय इसमें प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल होता है, जो शरीर को ठंडक देती है और त्योहार की थकान दूर करती है।