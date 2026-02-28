होली 2026 : कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रंगों के त्योहार पर ट्राई करें ठंडई, घर पर ऐसे करें तैयार
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। पूरे देश में 4 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इस दिन लोग रंग खेलने के साथ-साथ मिठाइयों और ठंडे पेय का भरपूर मजा लेते हैं। बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाली ठंडई का क्रेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनमें चीनी की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।
इनसे पेट में गड़बड़ी, वजन बढ़ना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स और घरेलू नुस्खों के जानकार सलाह देते हैं कि होली पर घर में बनी पारंपरिक ठंडई का सेवन करें। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि पूरी तरह सेहतमंद और एनर्जी से भरपूर भी होती है। घर की ठंडई में कोई कृत्रिम रंग, केमिकल या ज्यादा चीनी नहीं होती। इसके बजाय इसमें प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल होता है, जो शरीर को ठंडक देती है और त्योहार की थकान दूर करती है।
यह ठंडई बनाने में आसान है, और त्योहार के दिन परिवार के साथ मिलकर बनाना और भी मजेदार होता है। इसमें मौजूद बादाम, पिस्ता और मगज के बीज प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जो एनर्जी देते हैं। सौंफ और इलायची पाचन को दुरुस्त रखते हैं, ठंडक प्रदान करती है और केसर मूड अच्छा करता है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि शरीर को भी फायदा पहुंचाती है।
ठंडई बनाने के लिए जरूरी सामग्री में सौंफ, खसखस, कालीमिर्च, इलायची, मगज के बीज (तरबूज, खरबूज, कद्दू के बीज), बादाम, काजू, पिस्ता, केसर, गुलाब की पत्तियां और चीनी शामिल होती है। इन सभी चीजों को साफ करके एक कटोरी में पानी डालकर 2-3 घंटे या रात भर भिगो दें। भिगोने से ये नरम हो जाती हैं और पीसना आसान होता है।
भिगोई हुई सामग्री को पानी से निकालकर मिक्सी में बारीक पीस लें। अगर जरूरत हो तो थोड़ा पानी और डालकर पेस्ट बना लें। अब एक बड़े जग में ठंडा दूध लें। इसमें यह पेस्ट अच्छे से मिलाएं। स्वाद के अनुसार चीनी या गुड़ भी मिला सकते हैं। अंत में इसमें कुछ गुलाब की पत्तियां, केसर के धागे और बर्फ के टुकड़े डालकर सर्व करें। चाहें तो ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू छिड़क दें, जिससे स्वाद और देखने में भी और अच्छे लगते हैं।
