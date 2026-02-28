1 मार्च का पंचांग: रवि प्रदोष व्रत से होगी महीने के पहले दिन की शुरुआत, जानें कब से लगेगा राहुकाल

रविवार के दिन रवि पुष्य योग भी लगने वाला है, जिसका मुहूर्त सुबह 6 बजकर 47 मिनट से लेकर 8 बजकर 34 मिनट तक रहेगा। 1 मार्च को आडल योग नहीं लगने वाला है, लेकिन वर्ज्य मुहूर्त शाम 8 बजकर 59 मिनट से लेकर 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। बात अगर रविवार के सूर्योदय की करें तो सूर्योदय सुबह 6 बजकर 47 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 6 बजकर 22 मिनट पर होगा, और चन्द्रोदय शाम 4 बजकर 17 मिनट पर होगा और अगले दिन सुबह 06 बजे (2 मार्च) तक रहेगा। रविवार के दिन दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। इस दिशा में यात्रा करने से बचे।