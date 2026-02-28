13 मार्च से शुरू होगा त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र, नए अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना

रिपोर्टों के अनुसार, पिछले साल 26 दिसंबर को मौजूदा स्पीकर बिस्वा बंधु सेन के निधन के बाद इस सत्र के दौरान नए स्पीकर का चुनाव हो सकता है। हालांकि, विधानसभा सचिव अमिया कांति नाथ ने आईएएनएस से कहा कि नए स्पीकर के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।