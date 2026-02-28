13 मार्च से शुरू होगा त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र, नए अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना
अगरतला, 28 फरवरी (आईएएनएस)। त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के भाषण से होगी।
त्रिपुरा विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल का अभिभाषण 13वीं त्रिपुरा विधानसभा के नौवें सत्र की शुरुआत करेगा। आने वाले सत्र का विस्तृत कार्यक्रम और कार्यसूची 6 मार्च को होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय की जाएगी।
रिपोर्टों के अनुसार, पिछले साल 26 दिसंबर को मौजूदा स्पीकर बिस्वा बंधु सेन के निधन के बाद इस सत्र के दौरान नए स्पीकर का चुनाव हो सकता है। हालांकि, विधानसभा सचिव अमिया कांति नाथ ने आईएएनएस से कहा कि नए स्पीकर के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि स्पीकर पद के लिए भाजपा के कई विधायक दावेदार हैं। इनमें गोमती जिले के बागमा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए आदिवासी नेता राम पद जमतिया को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। हालांकि, भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
चार बार विधायक रहे बिस्वा बंधु सेन का 72 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वे साढ़े चार महीने से अधिक समय से इलाज करा रहे थे।
इस बीच, वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय सत्र के दौरान 2026–27 वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगे। अधिकारी ने बताया, “आमतौर पर बजट सत्र के पहले दिन पेश किया जाता है, लेकिन अंतिम फैसला 6 मार्च को होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि रॉय भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे।
उम्मीद है कि बजट में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए अधिक धनराशि दी जाएगी, क्योंकि 28 सदस्यीय इस आदिवासी स्वायत्त परिषद के चुनाव मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है।
--आईएएनएस
