अदालत का फैसला सत्य की ऐतिहासिक जीत : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

उन्होंने जीएसटी बकाया राशि रोकने और पंजाब के लिए घोषित 1,600 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज को रिलीज न करने का जिक्र करते हुए कहा कि इस अन्याय का जवाब लोकतांत्रिक जनादेश से दिया जाएगा। तानाशाही राजनीति पंजाब को दबा नहीं सकती और यहीं से राष्ट्रीय विजय की ओर मार्च शुरू होगा। उन्होंने दोहराया कि यह किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि संविधान और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बड़ी लड़ाई है।