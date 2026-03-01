अदालत का फैसला सत्य की ऐतिहासिक जीत : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि ये भारतीय राजनीति में सत्य की ऐतिहासिक जीत को दर्शाता है। यह साबित करता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मजबूत ताकत बनकर उभरी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को चुनौती पेश करते हुए कहा कि पंजाब 2027 विधानसभा चुनाव में 100 सीटें दिलाकर तानाशाही शासन को हराएगा और यह जीत पंजाब से शुरू होगी।
उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 से पूरे देश में बदलाव की शुरुआत होगी और पंजाब ने कभी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया।
उन्होंने जीएसटी बकाया राशि रोकने और पंजाब के लिए घोषित 1,600 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज को रिलीज न करने का जिक्र करते हुए कहा कि इस अन्याय का जवाब लोकतांत्रिक जनादेश से दिया जाएगा। तानाशाही राजनीति पंजाब को दबा नहीं सकती और यहीं से राष्ट्रीय विजय की ओर मार्च शुरू होगा। उन्होंने दोहराया कि यह किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि संविधान और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बड़ी लड़ाई है।
अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं और समर्थकों को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए हाल ही में आए अदालत के फैसले के बाद भारतीय राजनीति में सत्य की ऐतिहासिक जीत पर पूरी आम आदमी पार्टी टीम को बधाई दी।
उन्होंने कहा, “मैं सभी को दिल से बधाई देता हूं। 27 फरवरी भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक दिन के रूप में याद रखा जाएगा, जब सत्य की जीत हुई। मैं पूरी आप टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने पर्दे के पीछे और सामने काम किया, इस विशाल जीत के लिए जो हमें अदालत से मिली।”
उन्होंने कहा, “जब भी आप पर कोई संकट आता है, पार्टी दो या चार गुना मजबूत होकर उभरती है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन किस्मत या ईश्वर हमेशा हमें उसी पेड़ के नीचे ले आता है, जहां 'आप' का जन्म हुआ था, यानी जंतर-मंतर। आज का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि न्यायाधीश से ऐसा फैसला आएगा।”
उन्होंने कहा, “आज हमें पूरे देश को यह बताने का अवसर मिला है कि सत्य हमेशा सत्य रहता है। सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको उसे बार-बार याद नहीं रखना पड़ता। जो लोग झूठ बोलते हैं, उन्हें पहले कहा गया याद रखना पड़ता है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “कई उदाहरण हैं जब जीएसटी का विरोध किया गया और बाद में लागू किया गया। कई फैसले पहले विरोध किए गए और बाद में बदल दिए गए। तेल की कीमतों के बारे में बयान दिए गए। अब कीमतें ज्यादा हैं, फिर भी इसे मास्टरस्ट्रोक कहा गया। यही सत्य और असत्य का अंतर है।”
उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल हमारे नेता हैं। उन्होंने दिखाया कि अगर 140 करोड़ नागरिक इस देश के लिए कुछ करने का फैसला करते हैं, तो ऐसा ही होता है। ईश्वर उनके साथ हैं जो सत्य के लिए खड़े होते हैं। इतिहास अपने आपको दोहराता है। जब शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने गिरफ्तारी देने का साहस दिखाया और अदालत में अपने तर्क मीडिया के सामने पेश किए, तो इससे आंदोलन को बल मिला।”
उन्होंने कहा, “इसी तरह, जेल से भी अरविंद केजरीवाल ने हमें संदेश भेजा कि झुकना नहीं है। जहां जरूरत हो, कार्रवाई करो, लेकिन मत झुको। आम आदमी पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी और यही हुआ। पार्टी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरी है।’”
