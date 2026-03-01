अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने दी सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में बिहार ने विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। जनहित के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, राज्य को निरंतर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ईश्वर से कामना है कि आप स्वस्थ और दीर्घायु हों।