अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर मुस्लिम धर्मगुरु की अपील, सभी देश जंग रुकवाने में करें मदद

हमारा मानना ​​है कि यूनाइटेड नेशंस समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मामले में दखल देना चाहिए ताकि इस जंग को तुरंत रोका जा सके। अयातुल्ला खामेनेई पर हमले के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में केस चलाया जाना चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि अपने देश में अमन कायम रखें। सभी देशों को आगे आकर तुरंत इस जंग को रुकवाना चाहिए। रमजान के पाक महीने में इस जंग को शुरू किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं।