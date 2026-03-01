अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल शून्य विकास के लिए जाना जाता है: वीरेंद्र सचदेवा

जंतर-मंतर पर केजरीवाल की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी राजनीतिक जगह मिलती है, वे भाजपा को दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात, गोवा और यहां तक ​​कि इजराइल और अमेरिका तक के मुद्दों के लिए दोषी ठहराते हुए राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर देते हैं।