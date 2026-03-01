अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल शून्य विकास के लिए जाना जाता है: वीरेंद्र सचदेवा
अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल शून्य विकास के लिए जाना जाता है: वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की असफल शासन प्रणाली पर निशाना साधा। उन्होंने शराब नीति मामले में हाल ही में अदालत से मिली राहत के बाद खुद को एक स्वच्छ और अच्छा प्रशासक के रूप में पेश करने के पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री के प्रयास की कड़ी आलोचना की।

सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का 11 साल का कार्यकाल शून्य विकास, भ्रष्टाचार, घोटालों और ‘शीश महल’ के लिए जाना जाता है, जबकि भाजपा सरकार का एक साल का कार्यकाल बदलाव और विकास से भरा रहा है।

जंतर-मंतर पर केजरीवाल की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी राजनीतिक जगह मिलती है, वे भाजपा को दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात, गोवा और यहां तक ​​कि इजराइल और अमेरिका तक के मुद्दों के लिए दोषी ठहराते हुए राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर देते हैं।

सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की मुश्किल यह है कि उन्हें दिल्ली में 11 साल तक शासन करने का मौका मिला और अब वे पंजाब में तीन साल से अधिक समय से सरकार चला रहे हैं, फिर भी दोनों ही जगहों पर उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, इस समस्या का समाधान करने के बजाय, वे एक साल पुरानी दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और गुजरात और गोवा में भाजपा सरकारों से जवाब मांग रहे हैं, जबकि वहां उन्हें बार-बार निराशा ही मिली है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सात दिनों के भीतर सभी सात संसदीय क्षेत्रों में जनता के सामने अपना एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करके देश भर में एक अनूठा उदाहरण पेश किया है।

सचदेवा ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, बाढ़ नियंत्रण विभाग और परिवहन विभाग के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग विकास निधि के रूप में 100 करोड़ रुपए आवंटित करके, सरकार ने जन प्रतिनिधियों को विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल का 11 साल का कार्यकाल शून्य विकास, भ्रष्टाचार, घोटालों और 'शीश महल' से भरा रहा, जबकि भाजपा सरकार का एक साल का कार्यकाल बदलाव और विकास से परिपूर्ण रहा है।

