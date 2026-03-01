अरविंद केजरीवाल के चाल-चरित्र को जनता जानती है: दानिश आजाद अंसारी

बलिया में आईएएनएस से बातचीत में दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जनता का ध्यान भटकाने के लिए स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने जनता के साथ फरेब किया है। विश्वासघात किया है। आम आदमी पार्टी का असली चाल-चरित्र और चेहरा जनता जान चुकी है। वह किसी भी तरह से इनके एजेंडे में फंसने वाली नहीं है।