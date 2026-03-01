असम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
असम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
National News

असम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

गुवाहाटी, 1 मार्च (आईएएनएस)। असम में चल रही भाजपा की ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ को दूसरे दिन भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को जगीरोड से मोरीगांव तक एक बड़ी रैली की। पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी।

रैली के रास्ते में हजारों भाजपा समर्थक जमा हुए, पूरा रास्ता पार्टी के झंडों, नारों और जोश भरी भीड़ से भर गया। सीएम सरमा का काफिला धीरे-धीरे खास इलाकों से गुजरा, जहां समाज के अलग-अलग तबके के लोग उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए, जिससे एक जोशीला राजनीतिक माहौल बन गया।

भाजपा के बड़े पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद लोगों से सीधे जुड़ना, सरकार की कामयाबियों को बताना और असम में आने वाले राजनीतिक पड़ावों से पहले संगठन की ताकत को मज़बूत करना है।

रैली के दौरान असम के मंत्री पीयूष हजारिका और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के सीनियर नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जनता से एक्टिव रूप से बातचीत की। साथ ही, सरकार के डेवलपमेंट पर आधारित शासन और भलाई पर आधारित नीतियों पर ध्यान देने की बात दोहराई।

सड़क किनारे कई सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने भाजपा की अगुवाई वाली सरकार द्वारा शुरू की गई खास पहलों के बारे में बताया, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भलाई की योजनाओं, शिक्षा, हेल्थकेयर और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में।

उन्होंने कहा कि सरकार यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि विकास बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके तक पहुंचे।

सीएम सरमा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। यह असम के लोगों के लगातार सपोर्ट और भरोसे के लिए उनका शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। उन्होंने लोगों से एक मजबूत और ज्यादा खुशहाल असम के लिए सरकार के विजन को अपना आशीर्वाद देते रहने की अपील की।

पार्टी नेताओं ने कहा कि यात्रा के दूसरे दिन देखी गई बड़ी हिस्सेदारी भाजपा की लीडरशिप और गवर्नेंस मॉडल में लोगों के भरोसे को दिखाती है। उन्होंने आगे कहा कि यह यात्रा कई चुनाव क्षेत्रों में जारी रहेगी, जो लोगों से जुड़ने और भविष्य के लिए सरकार का रोडमैप शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगी।

मजबूत पब्लिक मोबिलाइजेशन और जोश से भरी हिस्सेदारी के साथ, जन आशीर्वाद यात्रा एक अहम पॉलिटिकल एक्सरसाइज़ के तौर पर उभरी है, जो पूरे असम में भाजपा की ऑर्गनाइज़ेशनल ताकत और लगातार आउटरीच की कोशिशों को दिखाती है।

--आईएएनएस

पीएसके

