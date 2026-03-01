आत्मनिर्भर भारत एक राष्ट्रीय जागृति, 'मेड इन इंडिया' अब ग्लोबल ट्रेड में भरोसे का प्रतीक : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
जम्मू, 1 मार्च (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को जम्मू में फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत इवेंट में कीनोट एड्रेस दिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने पर जोर दिया और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई दिशा देने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांत बताए।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से पोस्ट करके लिखा, "मैं मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ब्रांड को मजबूत करने के लिए तीन सिद्धांत बताता हूं - क्वालिटी, इनोवेशन और रिलायबिलिटी। मैं चाहता हूं कि ये तीन मंत्र घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नई पहचान बनें।"
उन्होंने आगे कहा, "आत्मनिर्भर भारत एक राष्ट्रीय जागृति है। यह इंडस्ट्री की ताकत से चलने वाली एक आर्थिक क्रांति है। 'मेड इन इंडिया' अब ग्लोबल ट्रेड में भरोसे का प्रतीक है। हमें यह पक्का करना होगा कि जब दुनिया में कहीं भी कोई किसी प्रोडक्ट पर 'मेड इन इंडिया' देखे, तो उसे भरोसा हो।"
इवेंट में बोलते हुए मनोज सिन्हा ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मेड इन इंडिया उत्पादों से भारत में नौकरियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह अभियान न केवल स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांड की विश्वसनीयता भी स्थापित करता है।
उपराज्यपाल ने एफटीआईआई के इस आयोजन में कीनोट एड्रेस देकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक आर्थिक क्रांति बन चुका है, जो उद्योगों की शक्ति से संचालित है। उन्होंने उद्योगपतियों, व्यापारियों और युवा उद्यमियों से अपील की कि वे गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता पर फोकस करें, ताकि भारतीय उत्पाद दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी बन सकें।
यह इवेंट जम्मू में आयोजित हुआ, जहां एफटीआईआई के पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारिक समुदाय ने भाग लिया। उपराज्यपाल की यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हैं, जो कोविड के बाद से भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।
--आईएएनएस
एससीएच