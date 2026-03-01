आत्मनिर्भर भारत एक राष्ट्रीय जागृति, 'मेड इन इंडिया' अब ग्लोबल ट्रेड में भरोसे का प्रतीक : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

उपराज्यपाल ने एफटीआईआई के इस आयोजन में कीनोट एड्रेस देकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक आर्थिक क्रांति बन चुका है, जो उद्योगों की शक्ति से संचालित है। उन्होंने उद्योगपतियों, व्यापारियों और युवा उद्यमियों से अपील की कि वे गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता पर फोकस करें, ताकि भारतीय उत्पाद दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी बन सकें।