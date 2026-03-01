इजरायल-ईरान संघर्ष : कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कन्नड़ लोगों की सुरक्षा पर जताई चिंता

बता दें कि इजरायल ने शनिवार को ईरान पर हमले किए, जिसके बाद इस संघर्ष की शुरुआत हुई। इजरायल के साथ अमेरिका भी लड़ाई में शामिल हुआ है। इन हमलों के बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई देशों में हमले किए, जिसमें यूएई भी शामिल है। हालांकि, इजरायली हमलों के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के माने जाने की खबर है।