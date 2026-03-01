इजरायल में यूपी के 6 हजार से ज्यादा श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित, सतर्क मोड में योगी सरकार

लखनऊ, 1 मार्च (आईएएनएस)। मध्य एशिया में मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बीच इजरायल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 6,004 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनके कुशलक्षेम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और इजरायल की सरकारी संस्था पॉपुलेशन, इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी (पीआईबीए) के माध्यम से चयनित होकर इजरायल की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में कार्यरत हैं।