ईरानी हमले में घायल भारतीय खतरे से बाहर: भारतीय दूतावास

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले की शुरुआत से अब तक संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना और वायु रक्षा बलों ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलों, दो क्रूज मिसाइलों और 541 ईरानी ड्रोनों का सामना किया है। हमले के दूसरे दिन की सुबह, संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना और वायु रक्षा बलों ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया, जबकि आठ मिसाइलें समुद्र में गिरीं। उन्होंने दो क्रूज मिसाइलों और 311 ड्रोनों को भी नष्ट कर दिया।