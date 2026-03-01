ईरान की स्थिति पर बोले बसवराज बोम्मई, केंद्र के साथ मिलकर कन्नड़ भाषी लोगों को वापस लाना हमारा कर्तव्य

उन्होंने कहा कि पहले बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना उचित होगा। कई मध्य पूर्वी देश युद्ध से प्रभावित हैं और भारतीय, विशेषकर वहां रहने वाले कन्नड़ भाषी फंसे हुए हैं। कई कन्नड़ भाषी काम की तलाश में दोहा, दुबई और कुवैत गए हैं। यूरोप से आने वाले लोगों का दुबई और दोहा से होकर गुजरना भी आम बात है और उनमें से कई अब वहां फंसे हुए हैं।