ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के खिलाफ रांची में विरोध प्रदर्शन, शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतरे

वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सैन्य हमले क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाते हैं और निर्दोष नागरिकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। जुलूस के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की गई। दूसरी ओर, अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड जनाधिकार महासभा, भाकपा (माले) लिबरेशन, भाकपा (मार्क्सवादी), भाकपा और अन्य संगठनों के बैनर तले नागरिकों ने धरना-प्रदर्शन किया।