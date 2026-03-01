ईरान पर इजरायल-अमेरिका का हमला: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने स्कूल पर हमले की निंदा की
ईरान पर इजरायल-अमेरिका का हमला: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने स्कूल पर हमले की निंदा की

बेंगलुरु, 1 मार्च (आईएएनएस)। ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों और जवाबी कार्रवाई को लेकर तनाव के बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एक स्कूल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा यह युद्ध उचित नहीं है। हवाई हमलों में बच्चों की जान गई है। निर्दोष बच्चों के स्कूल पर हमला क्यों किया जाना चाहिए, जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया? यह निंदनीय है। दुबई समेत खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सऊदी अरब, दुबई और अन्य स्थानों पर कन्नड़ भाषी लोगों की सुरक्षा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से कर्नाटक और केरल सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की अपील करूंगा। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम भारतीयों और कन्नड़ भाषी लोगों में विश्वास जगाने के लिए काम करेंगे। मैं दुनिया में कहीं भी हुई मानवीय हानि की निंदा करता हूं।

उन्होंने कहा कि विधायक एसी श्रीनिवास और भरत रेड्डी तथा एमएलसी भोजे गौड़ा के परिवार कई अन्य नागरिकों के साथ दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। दुबई और सऊदी अरब में कई दक्षिण भारतीय नागरिक हैं। वहां कई भारतीय शिक्षण संस्थान भी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वहां के कन्नड़ संगठनों को लोगों में विश्वास जगाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें परिचितों के कई फोन आ रहे हैं। हमारे साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले और अन्य लोग जिन्हें हम जानते हैं, चिंतित हैं। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब में हवाई हमले और मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या बेंगलुरु से किसी के फंसे होने की कोई जानकारी है, तो उन्होंने कहा कि इसी कारण हमने और मुख्यमंत्री ने आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं।

हेल्पलाइन शुरू करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग-अलग हेल्पलाइन शुरू नहीं कर सकतीं। यह विदेश मंत्रालय को करना होगा। हमारी भूमिका लोगों को आश्वस्त करना और विश्वास दिलाना है। दुनिया में शांति होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है कि किसी की जान न जाए। मानवता की जीत हो। जैसा कि गंगाधरा अजय्या ने कहा है, विश्व शांति केवल मानवता के माध्यम से ही आ सकती है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका को युद्ध रोकना चाहिए। यह युद्ध भारत के लिए भी समस्याएं पैदा करेगा। हमारी सरकार भी अपने लोगों में विश्वास जगाने के लिए काम कर रही है। आइए हम सब शांति की अपील करें।

