उपराष्ट्रपति ने केरलम के त्रिशूर में रखी 'चेतना गणाश्रम' की आधारशिला, बोले- भारत का संगीत एक आध्यात्मिक यात्रा

उन्होंने कहा कि वेदों के भजनों से लेकर संतों की भक्ति तक, संगीत पूरे देश में पवित्र गंगा की तरह बहता रहा है। उपराष्ट्रपति ने पुराने दक्षिण भारत की जीवंत संगीत संस्कृति के ऐतिहासिक सबूतों का भी जिक्र किया, जिसमें चोल राजाओं की ओर से बनाए गए बृहदीश्वर मंदिर में लिखे शिलालेख शामिल हैं, जिनमें सैकड़ों संगीतकारों और नर्तकों की नियुक्ति का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा कि भजन मंदिरों में नियमित रूप से गाए जाते थे, जो भारत की संगीत परंपरा की शाश्वतता को दर्शाते हैं।