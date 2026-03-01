उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 7-8 मार्च को मिजोरम और त्रिपुरा का करेंगे दौरे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल
आइजॉल/अगरतला, 1 मार्च (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 7 और 8 मार्च को दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों मिजोरम यूनिवर्सिटी और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं।
अधिकारियों के अनुसार, उपराष्ट्रपति 7 मार्च को मिजोरम यूनिवर्सिटी के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। अगले दिन 8 मार्च को वे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के 14वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे और भाषण देंगे।
आइजॉल में आईएएस अधिकारी खिल्ली राम मीणा ने राज्य में उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और प्रोटोकॉल मामलों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
एक विश्वविद्यालय अधिकारी ने बताया कि पिछले दो वर्षों, 2024 और 2025 में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। आगामी समारोह में योग्य छात्रों को प्रमाणपत्र, डिग्री, स्वर्ण पदक और पीएचडी डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। विभिन्न विभागों के कुल 283 छात्रों को स्वर्ण पदक मिलेगा, जबकि 149 शोध छात्रों को पीएचडी डिग्री दी जाएगी।
उपराष्ट्रपति 8 मार्च को अगरतला के बाहरी इलाके सुर्यमणिनगर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में समारोह का उद्घाटन करेंगे।
समारोह में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, मुख्यमंत्री माणिक साहा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अहमद जावेद भी उपस्थित रहेंगे और भाषण देंगे।
इसके पहले, विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति शयमल दास और कार्यवाहक रजिस्ट्रार समीर कुमार शील ने राज भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और दीक्षांत समारोह की तैयारियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
त्रिपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर 1987 में हुई थी और इसे 2 जुलाई 2007 को त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2006 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय से 64 कॉलेज जुड़े हुए हैं।
इसके साथ ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जल्द से जल्द नए कुलपति के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास कर रहा है।
--आईएएनएस
