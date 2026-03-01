उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 7-8 मार्च को मिजोरम और त्रिपुरा का करेंगे दौरे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

एक विश्वविद्यालय अधिकारी ने बताया कि पिछले दो वर्षों, 2024 और 2025 में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। आगामी समारोह में योग्य छात्रों को प्रमाणपत्र, डिग्री, स्वर्ण पदक और पीएचडी डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। विभिन्न विभागों के कुल 283 छात्रों को स्वर्ण पदक मिलेगा, जबकि 149 शोध छात्रों को पीएचडी डिग्री दी जाएगी।