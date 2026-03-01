एआई समिट प्रदर्शन मामला: पटियाला हाउस कोर्ट से यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को मिली जमानत

याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि आरोप पांच साल से कम सजा वाले हैं, इसलिए जमानत का आधार बनता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि जमानत देना नियम है, नहीं देना अपवाद, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। 9 दिनों तक पूछताछ की जा चुकी है और अब पुलिस को कस्टडी की जरूरत नहीं है, इसलिए अब जमानत का आधार बनता है।