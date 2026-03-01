एचपीवी टीकाकरण अभियान को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने की पीएम मोदी की सराहना

यह अभियान हर साल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 वर्ष की लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। वैक्सीन निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में दी जाएगी। टीके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-जिला और जिला अस्पताल के साथ-साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे।