एनआईए को बड़ी सफलता : 2014 नकली नोट केस में फरार नेपाली नागरिक नूर मोहम्मद समस्तीपुर से गिरफ्तार

जून 2014 में एनआईए ने इस पर आईपीसी की धाराओं और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) के तहत आरसी-02/2014/एनआईए/डीएलआई केस दर्ज किया। नवंबर 2017 में पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में स्पेशल एनआईए कोर्ट में नूर मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जांच में पता चला कि नूर मोहम्मद ने सह-आरोपी एकरामुल अंसारी और पाकिस्तानी नागरिक सैयद मुहम्मद शफी उर्फ शफी चाचा सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत में हाई-क्वालिटी नकली नोटों की खरीद, परिवहन, सप्लाई और सर्कुलेशन की साजिश रची थी।