एनआईए ने 2014 के नकली भारतीय मुद्रा मामले में एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया

एक अलग मामले में इसी साल 6 फरवरी को एनआईए ने हैदराबाद निवासी मोहम्मद फसी उद्दीन के खिलाफ बिहार के चंपारण जिले के बंजारिया से जब्त किए गए उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय नोटों (एफआईसीएन) के संबंध में आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले ने एक अंतरराष्ट्रीय नकली मुद्रा रैकेट का पर्दाफाश किया, जो कथित तौर पर पाकिस्तान और नेपाल से जुड़े नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रहा था।