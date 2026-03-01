एनजीएसपी 2.0 पर शिकायत निस्तारण में यूपी का दमदार प्रदर्शन, नागरिक रेटिंग में देशभर में नंबर-1

लखनऊ, 1 मार्च (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) पर शिकायतों के निस्तारण और नागरिक संतुष्टि के मामले में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नागरिकों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि शिकायतों के निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष चार राज्यों में शामिल है।