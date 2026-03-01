ओटीएस में बना रिकॉर्ड: ‘विद्युत सखी’ मॉडल से 3,227 करोड़ रुपए से अधिक बिल वसूली

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निदेशक दीपा रंजन के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 1.40 करोड़ से अधिक बिजली बिलों का संग्रह किया गया है, जिससे 42 करोड़ रुपए से अधिक का कमीशन अर्जित हुआ है। फरवरी 2026 तक प्रदेश में 15,413 सक्रिय विद्युत सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को अंतिम छोर तक सेवाएं दे रही हैं। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के दौरान 657 करोड़ रुपए का बिल संग्रह दर्ज किया गया। इसमें दिसंबर में 349 करोड़, जनवरी में 188 करोड़ और फरवरी में 120 करोड़ रुपए की वसूली शामिल है।