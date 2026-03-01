ओवैसी के दिल में जिन्ना का जिन्न घुस गया है: गिरिराज सिंह

पीएम मोदी के कांग्रेस पर दिए बयान का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को अगर मुस्लिम लीग या माओवादी पार्टी कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने 200 प्रतिशत सही कहा है। यह अर्बन नक्सल का दूसरा रूप है। राहुल गांधी पूरी दुनिया में देश को बदनाम करते हैं।