कट्टर ईमानदार बताने पर आरपी सिंह का तंज, केजरीवाल को ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता ने जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी ट्रायल कोर्ट से बरी हुए तो क्या कट्टर ईमानदार हाे गए? बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें मुलजिम साबित किया। उनके खिलाफ दोष साबित हुए। उन्हें जेल में रहना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, सीबीआई हाईकोर्ट को अप्रोच कर चुकी है।