कश्मीर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए बंद, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील
श्रीनगर, 1 मार्च (आईएएनएस)। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच कश्मीर घाटी में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सोमवार से दो दिन के लिए बंद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से शांति और सुकून बनाए रखने की अपील की है।
रविवार को घाटी में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन जारी रहने के बीच, अधिकारियों ने 3 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी समेत सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन बंद करने का आदेश दिया।
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए श्रीनगर के सिटी सेंटर, लाल चौक समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए।
डीजीपी नलिन प्रभात और दूसरे सीनियर पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए लाल चौक और शहर की दूसरी जगहों पर गए ताकि शरारती तत्व और देश विरोधी तत्व लोगों की भावनाओं का फायदा न उठा सकें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग की अध्यक्षता की। सभी समुदायों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। मैं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों के पक्के इरादे को सलाम करता हूं।"
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह ईरान में हो रहे घटनाक्रम, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या भी शामिल है, को लेकर बहुत चिंतित हैं।
एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "मैं सभी समुदायों से अपील करता हूं कि वे शांत रहें, शांति बनाए रखें और ऐसे किसी भी काम से बचें जिससे तनाव या अशांति हो। हमें यह भी पक्का करना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग दुख मना रहे हैं, उन्हें शांति से दुख मनाने दिया जाए। पुलिस और प्रशासन को बहुत संयम बरतना चाहिए और बल या रोक लगाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "जम्मू और कश्मीर सरकार, ईरान में अभी मौजूद जम्मू और कश्मीर के निवासियों, जिसमें छात्र भी शामिल हैं, की सुरक्षा और भलाई पक्का करने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है।"
नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के दूसरे नेताओं ने ईरान पर अमेरिका-इजरायली हमले की निंदा की।
एनसी ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, "पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक और सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद अल-मूसावी ने ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर गहरा दुख जताया है। डॉ. अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे एक दुखद और अस्थिर करने वाला मामला बताया है, जिसका इलाके में शांति और स्थिरता पर गंभीर असर पड़ेगा।"
उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अनिश्चितता और दुख को बढ़ाती हैं और समझदारी, संयम और न्याय और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया। डॉ. अब्दुल्ला ने शांति की अपील की है और प्रशासन से स्थिति को संवेदनशीलता और समझदारी से संभालने का आग्रह किया है, यह पक्का करते हुए कि जो लोग शोक मनाना चाहते हैं, वे बिना किसी डर या बेवजह की रोक के, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखते हुए सम्मान के साथ ऐसा कर सकें।
इस बीच, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, "आज इतिहास में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक मोड़ आया है, जब इजरायल और अमेरिका-ईरान के प्यारे नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर शेखी बघार रहे हैं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम देशों ने साफ और छिपे हुए तौर पर समर्थन दिया, जिन्होंने जमीर के बजाय सुविधा और मौज-मस्ती को चुना। इतिहास इस बात का सबूत रहेगा कि किसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और किसने जुल्म करने वालों की मदद की। ईरान के लोगों के साथ दुआएं। अल्लाह उन्हें ताकत दे और ज़ुल्म और नाइंसाफी करने वाली ताकतों पर जीत दिलाए।"
