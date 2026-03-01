कश्मीर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए बंद, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

इस बीच, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, "आज इतिहास में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक मोड़ आया है, जब इजरायल और अमेरिका-ईरान के प्यारे नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर शेखी बघार रहे हैं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम देशों ने साफ और छिपे हुए तौर पर समर्थन दिया, जिन्होंने जमीर के बजाय सुविधा और मौज-मस्ती को चुना। इतिहास इस बात का सबूत रहेगा कि किसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और किसने जुल्म करने वालों की मदद की। ईरान के लोगों के साथ दुआएं। अल्लाह उन्हें ताकत दे और ज़ुल्म और नाइंसाफी करने वाली ताकतों पर जीत दिलाए।"