कांग्रेस की 'तुष्टिकरण की राजनीति' से असम के लोग वाकिफ : राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा
गुवाहाटी, 1 मार्च (आईएएनएस)। विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) पबित्रा मार्गेरिटा ने रविवार को विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस असम में कभी भी राजनीतिक रूप से बेमतलब नहीं रही है और राज्य में अल्पसंख्यकों के बीच एक महत्वपूर्ण ताकत बनी रहेगी।
एमओएस मार्गेरिटा ने दावा किया कि बार-बार चुनावी हार के बावजूद, कांग्रेस अभी भी खुद को अल्पसंख्यक के हितों, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, की रक्षा करने वाली के तौर पर दिखाने की कोशिश करती है।
उन्होंने कहा, "कांग्रेस असम के राजनीतिक माहौल से कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं रही है।"
हालांकि, राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से असली डेवलपमेंट और सोशल मेलजोल के लिए काम करने के बजाय वोट-बैंक के फायदे के लिए बांटने वाली राजनीति में शामिल रही है।
एमओएस मार्गेरिटा ने दावा किया, "दशकों से, कांग्रेस नेताओं ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, खोखले वादे किए हैं और उन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा है।"
उन्होंने यह भी कहा कि असम के लोग अब राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए हैं और जिसे उन्होंने 'कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति' कहा, उसे साफ देख सकते हैं।
एमओएस के मुताबिक, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने डेवलपमेंट पर फोकस किया है, यह पक्का किया है कि वेलफेयर स्कीम बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।
एमओएस मार्गेरिटा ने कांग्रेस पर भड़काऊ बयान देकर और गैर-जरूरी राजनीतिक बातें बनाकर अपने घटते राजनीतिक आधार को फिर से पाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने आगे कहा, "जब भी चुनाव पास आते हैं, कांग्रेस अचानक मुखर हो जाती है, इमोशनल और गुमराह करने वाले दावे करके काम का बने रहने की कोशिश करती है।"
असम में भाजपा के शासन के रिकॉर्ड पर रोशनी डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आदिवासी समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों को प्राथमिकता दी है, जिससे उसे जनता का बहुत समर्थन मिला है।
उन्होंने भरोसा जताया कि असम के लोग एक बार फिर कांग्रेस की 'पुरानी राजनीति' को नकार देंगे और आने वाले चुनावी मुकाबलों में भाजपा पर अपना भरोसा फिर से पक्का करेंगे।
एमओएस मार्गेरिटा ने कहा, "असम का भविष्य विकास, स्थिरता और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की में है, न कि बांटने की राजनीति में।"
--आईएएनएस
