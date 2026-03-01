कांग्रेस की 'तुष्टिकरण की राजनीति' से असम के लोग वाकिफ : राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा

गुवाहाटी, 1 मार्च (आईएएनएस)। विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) पबित्रा मार्गेरिटा ने रविवार को विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस असम में कभी भी राजनीतिक रूप से बेमतलब नहीं रही है और राज्य में अल्पसंख्यकों के बीच एक महत्वपूर्ण ताकत बनी रहेगी।