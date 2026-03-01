'कांग्रेस ने पुडुचेरी को बना दिया था दिल्ली में बैठे एक परिवार का एटीएम', प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना

डीएमके-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, "डबल इंजन सरकार की ओर से किए जा रहे अच्छे कार्यों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि पहले हालात कैसे थे। कांग्रेस-डीएमके शासन के दौरान पुडुचेरी के लोगों ने भारी कष्ट झेले। वे साल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अपराध और गरीबों की तकलीफ से भरे थे। राशन की दुकान में चावल नहीं थे, सैलरी देर से मिलती थी, गुंडों और ड्रग माफिया का सड़कों पर राज था।"