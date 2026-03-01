कांग्रेस ने पुडुचेरी को बना दिया था दिल्ली में बैठे एक परिवार का एटीएम
'कांग्रेस ने पुडुचेरी को बना दिया था दिल्ली में बैठे एक परिवार का एटीएम', प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना

पुडुचेरी, 1 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुडुचेरी में जनसभा के दौरान कांग्रेस और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके पुडुचेरी की विकास यात्रा में स्पीड ब्रेकर बन चुकी थीं। अब डबल इंजन सरकार के कामों का जश्न मनाना जरूरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों अवसंरचना विकास पर विशेष जोर दिया है।

डीएमके-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, "डबल इंजन सरकार की ओर से किए जा रहे अच्छे कार्यों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि पहले हालात कैसे थे। कांग्रेस-डीएमके शासन के दौरान पुडुचेरी के लोगों ने भारी कष्ट झेले। वे साल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अपराध और गरीबों की तकलीफ से भरे थे। राशन की दुकान में चावल नहीं थे, सैलरी देर से मिलती थी, गुंडों और ड्रग माफिया का सड़कों पर राज था।"

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस ने पुडुचेरी को दिल्ली में बैठे एक परिवार का एटीएम बना दिया था। जब डीएमके की बात आती है, तो आप तमिलनाडु में भी हो रहे घोटालों की लंबी सूची देख सकते हैं। कांग्रेस और डीएमके पुडुचेरी की विकास यात्रा में स्पीड ब्रेकर बन गए थे। अब, वही ताकतें फिर से सत्ता की भूखी हैं। क्या पुडुचेरी को भ्रष्टाचार और अपराध के उस दौर में वापस जाना चाहिए? मुझे यकीन है कि पुडुचेरी के लोग ऐसा नहीं चाहते।"

इसी बीच, पर्यटन को पुडुचेरी की ताकत बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, "वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर, यह पहले से ही हजारों यात्रियों को आकर्षित करता है। ट्रेनें और उड़ानें हमेशा भरी रहती हैं। यह पुडुचेरी के लोगों के प्यार की वजह से है। आध्यात्मिक पर्यटन, इको-टूरिज्म और स्वास्थ्य पर्यटन में निवेश के साथ, हम नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं।"

स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक मानव संसाधन स्वस्थ रहेगा, तब तक ही राष्ट्र प्रगति कर सकता है। उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य सेवा हमारी प्राथमिकता है। यह सभी के लिए सुलभ, उपलब्ध और किफायती होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि पुडुचेरी का कोई भी नागरिक इलाज के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि पुडुचेरी एक मेडिकल टूरिज्म हब बन सकता है। यहां पहले से ही नौ मेडिकल कॉलेज हैं।

