काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट 3 मार्च को रहेंगे बंद, जान लें कब कर पाएंगे दर्शन

उन्होंने कहा, "काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार ग्रहण से 2 घंटे पहले मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और ग्रहण की अवधि खत्म होने के बाद कपाट खोल दिए जाते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन के समयानुसार 3 मार्च को मंदिर के कपाट 4 बजकर 30 मिनट पर बंद कर दिए जाएंगे और शुद्धिकरण और पूजा-पाठ के बाद 7 बजकर 15 मिनट पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि दर्शन कार्यक्रम कपाट बंद होने की समय-सीमा के अनुसार ही बनाए।"