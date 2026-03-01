छत्तीसगढ़ : जशपुर में बोलेरो के गुप्त चैंबर से 18 किलो गांजा बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा, "नशे से जुड़े अपराधों में जशपुर पुलिस पूरी संवेदनशीलता और सख्ती से कार्रवाई कर रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।" उन्होंने पुलिस टीम की सराहना की, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव, एएसआई मनोज साहू, आरक्षक मुकेश, जितेंद्र गुप्ता और बिनोद तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह सफलता जशपुर पुलिस के 'ऑपरेशन आघात' जैसे अभियानों का हिस्सा है, जो नशे के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। हाल के महीनों में जशपुर में कई बड़ी गांजा बरामदगी हुई हैं, लेकिन यह कार्रवाई विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि गुप्त चैंबर की तकनीक से तस्करों को पकड़ा गया।