कुनकुरी पुलिस की बड़ी सफलता: बोलेरो के गुप्त चैंबर से 18 किलो गांजा बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार
National News

छत्तीसगढ़ : जशपुर में बोलेरो के गुप्त चैंबर से 18 किलो गांजा बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

जशपुर, 1 मार्च (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के तस्करों पर करारा प्रहार किया है। बीती रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बोलेरो वाहन से गुप्त चैंबर में छिपाकर रखे गए लगभग 18 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 14 लाख रुपये कीमत का बोलेरो वाहन जब्त किया गया और तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, कुनकुरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नई बोलेरो गाड़ी में भारी मात्रा में गांजा तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर तुरंत डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में एडिशनल एसपी राकेश पाटनवार और एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के मार्गदर्शन में कुनकुरी थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव ने अपनी टीम के साथ इलाके में घेराबंदी की। संदिग्ध बोलेरो को रोककर सघन तलाशी ली गई।

पहली नजर में वाहन सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से बोलेरो के नीचे नट-बोल्ट से टाइट किया हुआ एक शातिर गुप्त चैंबर मिला। चैंबर खोलने पर अंदर 18 किलो (कुछ रिपोर्टों में 18.4 किलो) गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में गोला रमन यादव (61 वर्ष), शिवराम यादव (26 वर्ष) और रामेश्वर यादव (30 वर्ष) शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गांजा ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। पुलिस को शक है कि यह अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है। होली से पहले यह कार्रवाई नशा तस्करों के लिए बड़ा झटका है।

डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा, "नशे से जुड़े अपराधों में जशपुर पुलिस पूरी संवेदनशीलता और सख्ती से कार्रवाई कर रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।" उन्होंने पुलिस टीम की सराहना की, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव, एएसआई मनोज साहू, आरक्षक मुकेश, जितेंद्र गुप्ता और बिनोद तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह सफलता जशपुर पुलिस के 'ऑपरेशन आघात' जैसे अभियानों का हिस्सा है, जो नशे के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। हाल के महीनों में जशपुर में कई बड़ी गांजा बरामदगी हुई हैं, लेकिन यह कार्रवाई विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि गुप्त चैंबर की तकनीक से तस्करों को पकड़ा गया।

