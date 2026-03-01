केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- 'मुझे अपना भारत प्यारा है, मैं भ्रष्ट नहीं हूं'

जंतर-मंतर पर एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, "परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, दिल्ली की जनता के पक्ष में, देश की जनता के पक्ष में फैसला आया है। मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए दिल्ली और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। ऐसे भयावह माहौल में न्यायाधीश ने इतना साहसी फैसला सुनाया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर देश को 'धोखा' देने का भी आरोप लगाया है।"