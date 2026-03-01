केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- 'मुझे अपना भारत प्यारा है, मैं भ्रष्ट नहीं हूं'
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। शराब घोटाले में आरोप मुक्त होने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में हैं। जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी की जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे भ्रष्ट नहीं हैं क्योंकि वे भारत से प्यार करते हैं।
जंतर-मंतर पर एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, "परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, दिल्ली की जनता के पक्ष में, देश की जनता के पक्ष में फैसला आया है। मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए दिल्ली और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। ऐसे भयावह माहौल में न्यायाधीश ने इतना साहसी फैसला सुनाया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर देश को 'धोखा' देने का भी आरोप लगाया है।"
उन्होंने कहा कि वे किसी के भी देशद्रोह या धोखाधड़ी के कृत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा, "कांग्रेस सरकार 2014 में सत्ता से बेदखल हो गई थी क्योंकि लोग उसके घोटालों, जैसे कोयला घोटाला, 2जी घोटाला या राष्ट्रमंडल खेल घोटाला से तंग आ चुके थे। लोगों को नई सरकार से बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन, क्या आपको उससे कुछ मिला?"
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र में भाजपा सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। आज सड़कें और सीवर खस्ताहाल हैं। विमानन क्षेत्र बदहाल है, रेलवे क्षेत्र बदहाल है, यहां तक कि हवा भी जहरीली हो गई है।" उन्होंने बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की भी स्थिति का वर्णन किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा ड्रग्स रैकेट चल रहा है और उन्होंने भाजपा नेताओं को इस पर कार्रवाई करने की चुनौती दी।
केजरीवाल ने कहा कि पिछले चार वर्षों में भाजपा की साजिशों के कारण दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। वे लगातार आरोप लगाते रहे कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं।
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित रैली में आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा झूठ बोल रही है और केजरीवाल 'पूरी तरह से ईमानदार' हैं।
उन्होंने दावा किया कि अदालत का फैसला उन भाजपा नेताओं के मुंह पर तमाचा है, जो व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच की निगरानी कर रहे थे ताकि उन्हें, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा सके।
केजरीवाल ने कहा कि आईआईटी से स्नातक होने के बाद वह विदेश जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने और भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए यहीं रहने का फैसला किया। मुझे अपना भारत प्यारा है। मुझे अपना देश पसंद है। मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। भाजपा ने उनके खिलाफ कई जांच के आदेश दिए, लेकिन एक रुपए का भी भ्रष्टाचार साबित करने में विफल रही।
उन्होंने कहा, "मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि वह साबित कर दे कि मैंने दस साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में फाइलों पर हस्ताक्षर करते समय किसी ठेकेदार या विक्रेता से एक रुपया भी रिश्वत ली है। अगर कोई यह साबित कर दे कि मैं भ्रष्ट हूं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।"
--आईएएनएस
एसएके/एबीएम