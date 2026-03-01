कैमूर में बस-ट्रक की टक्कर, बच्ची समेत 3 की मौत, 11 से अधिक लोग घायल

घटना की सूचना मिलते ही कुदरा पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। कुदरा थाने के एएसआई बीएन उपाध्याय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आया था। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।